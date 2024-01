SPORTING CAMPOBASSO-CLN CUS MOLISE 3-9

(1-4 primo tempo)

Sporting Campobasso: Zeolla, Piciucco, Di Nucci, Ferrigni, Calandrella, Eliseo, Degnovivo, Iacurti, Minervini, Di Salvatore, Bozza, Cannone. All. Bagnoli.

Cln Cus Molise: Mancinelli, Clemente, Ferrara, Sabia, Persichillo, Pizzuto, Domeneghetti, Migliorini, Oriente, Mastrocola, Oriente, Saviante. All. Di Stefano.

Arbitro: De Santis di Campobasso. Cronometrista: Bornaschella di Isernia.

Marcatori: Ferrara, Ferrigni, Oriente, Sabia (2) pt; Pizzuto (2), Ferrara (2), Di Salvatore, Migliorini, Eliseo st.

Note: ammonito Degnovivo. Nel secondo tempo Migliorini ha fallito un tiro libero. Espulso Migliorini nel secondo tempo.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise fa suo il derby under 19 e sale a quota 13 in classifica generale nel gruppo P. La formazione di mister Di Stefano ha fatto valere la maggiore esperienza rispetto agli avversari ed ha indirizzato la contesa già nella prima frazione di gioco. Allo Sporting di mister Bagnoli va riconosciuto il merito di aver giocato con orgoglio e tanto impegno facendo il massimo possibile.

La cronaca – A stappare il match della palestra Sturzo ci pensa Ferrara che non lascia scampo a Zeolla. La risposta dei rossoblù locali è in uno scambio tra Degnovivo e Ferrigni che porta quest’ultimo a realizzare l’1-1. E’ poi Degnovivo a impegnare Mancinelli. Scampato il pericolo il Cln Cus Molise allunga: Oriente dalla distanza e Sabia su uno schema di calcio di punizione portano gli ospiti sull’1-3. Il capitano del Cus con un’azione personale chiude la prima frazione di gioco sull’1-4. Nella ripresa ci prova subito Oriente, Bozza salva sulla linea. Poi uno scambio tra Pizzuto e Persichillo porta il primo a realizzare il quinto gol. Ferrara e ancora Pizzuto ampliano il divario tra le due formazioni. Di Salvatore accorcia le distanze per lo Sporting. Ferrara realizza la sua tripletta personale e fa 2-8. Nel finale di gara c’è spazio per un tiro libero fallito da Migliorini che si riscatta su azione realizzando la nona rete per il Cln Cus Molise. Prima della sirena c’è spazio per il rosso a Migliorini e per la terza rete locale realizzata da Eliseo.