ENERGY SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

VOLLEY CASORIA 0

(25/19, 25/13, 25/18)

CAMPOBASSO: Minuti 7, Zanettin 19, Pacelli 7, Diana 6, Zanni 3, Rescignano 6, Santucci (L); Masotti 2, Sulmona 1, Ferrari L. (L2), Del Fra. Ne: Ceccato e Mottola. All.: Maniscalco.

CASORIA: Menna, Botti, Esposito G., Losco F., Ardenio, Bonina, Vacchiano (L); Giordano, Russo M., Paglionico F., De Luca Al. (L2), Barone. Ne: Cimmino. All.: Paglionico Al.

ARBITRI: Mastronicola e Rutigliano (Bari).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianfranco Briani, ex segretario generale della federazione italiana pallavolo. Durata set: 25’, 23’, 25’. Campobasso: battute vincenti 4, battute sbagliate 6, muri 10. Casoria: bv 5, bs 10, m 2.

Undicesimo successo in altrettante gare, settimo in occasione delle gare interne dove i rossoblù mantengono una linea di condotta esemplare, per gli Spike Devils Campobasso.

In meno di un’ora e quindici minuti, il sei più uno affidato a Mariano Maniscalco non lascia scampo al Casoria che perde il primo set 25-19, viene di fatto doppiato nel secondo ceduto a tredici e non riesce a creare noie ai propri avversari nel terzo vinto dai molisani a diciotto.

«Abbiamo dato vita ad una gara di grande spessore – spiega al termine un soddisfatto Mariano Maniscalco – a maggior ragione perché questa contesa arrivava dopo una lunga sosta, ma abbiamo ripreso il nostro cammino sulla scia di quella che era la rotta che avevamo tracciato. Siamo contenti di quanto fatto sinora, ma ora ci quella che era la rotta che avevamo tracciato».

Da un punto di vista dei dati tecnici, i dieci muri catturati «rappresentano un ottimo segnale. Non abbiamo forzato al servizio, ma abbiamo tenuto al meglio il loro riferimento offensivo (l’opposto Losco, ndr)».

«Siamo contenti di quanto fatto sinora, ma a questo punto – chiosa Maniscalco – c’è assolutamente da portare avanti un ultimo sforzo per chiudere al vertice al giro di boa e centrare la qualificazione al primo turno di Coppa Italia. A tutti gli effetti, la prossima gara vale tanto, anzi tantissimo, per noi». Domenica, al giro di boa, i campobassani saranno ospiti del PalAurelio a Roma per la sfida – con primo servizio alle ore 16 – contro i capitolini dell’Acli Nfa Saet.