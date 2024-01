CANOSA-CLN CUS MOLISE​3-3

(0-1 primo tempo)

Canosa: Solosi, Mura, Boutabouzi, Nardacchione, Telesca, La Bella, Iodice, Saulle, Verderosa, Subrizio, Bocca, Tomaselli. All. Tavone.

Cln Cus Molise: Oliveira, Domeneghetti, Ferrara, Di Stefano, Peralta, Di Lisio, De Nisco, Migliorini, Mariano, Martinez, Pazienza, Triglia. All. Sanginario.

Arbitri: Marco Lupo (Palermo), Michele Corrado Schillaci (Enna). Crono: Prisco di Lecce.

Marcatori: 4’47” De Nisco pt; 6’ Nardacchione, 9’53” De Nisco, 17’22” La Bella, 19’37” De Nisco, 19’58” Mura st.

Note: ammoniti La Bella, Di Stefano, De Nisco e il tecnico di casa Tavone.

Finisce 3-3 lo scontro salvezza tra Canosa e Cln Cus Molise con gli ospiti che vengono raggiunti a 2” dalla fine dalla rete di Mura che sfrutta il gioco a cinque e beffa Oliveira. La sfida è stata equilibrata dal 1’ al 40’ con le due squadre che hanno provato in ogni modo a prevalere senza riuscirci.

La cronaca – Nel primo tempo partono forte gli ospiti che passano grazie alla deviazione vincente di De Nisco sul rinvio di Oliveira 0-1. La risposta del Canosa è in una combinazione Boutabouzi-Bocca, Oliveira chiude d’esperienza. E’ poi Peralta a saggiare i riflessi di Solosi che non si fa sorprendere. Il Cln Cus Molise si difende con ordine ma rischia quando La Bella, servito da Iodice, conclude al lato da buona posizione. I locali vanno poi ad un passo dal pari quando Nardacchione si coordina e conclude al volo, la traversa nega la gioia del gol ai pugliesi. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il Canosa prova a riequilibrare subito il match. Ci prova l’ex Bocca, conclusione deviata in angolo. L’1-1 si materializza quando Nardacchione riceve palla da Boutabouzi, salta anche Oliveira e deposita in fondo al sacco. Trovato il gol i gialloneri hanno due occasioni per mettere la freccia prima con Boutabouzi e poi con Iodice ma non trovano il bersaglio grosso. Così il Cln Cus Molise torna avanti. Rimessa laterale battuta da Di Lisio e De Nisco beffa la retroguardia avversaria facendosi trovare pronto a due passi da Solosi per la deviazione vincente.

Il Canosa non ci sta, Tavone si gioca la carta del gioco a cinque che dà i frutti sperati. Tiro dalla distanza di Nardacchione, vola Oliveira a deviare, Boutabouzi la sfiora e La Bella realizza la rete dell’ex per il 2-2. Il finale di gara è vietato ai deboli di cuore. Il Cln Cus Molise a 23” dalla sirena torna avanti grazie alla tripletta personale di Carlo De Nisco che tramuta in oro un break difensivo di Di Lisio e deposita nella porta sguarnita. Sembra fatta ma non è così perché il Canosa all’ultimo assalto riesce a impattare. Boutabouzi assiste Mura che mette alle spalle di Oliveira il 3-3.