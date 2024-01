Ad oltre un mese dall’ultimo impegno ufficiale con la volontà di proseguire nel proprio percorso di soli successi ed andare a centrare il dodicesimo exploit consecutivo. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso tornano ad abbracciare l’impianto amico della scuola Montini nel capoluogo di regione e lo fanno per affrontare il Casoria, formazione di metà classifica con un settimo posto in graduatoria a quindici punti, quattordici lunghezze meno dei rossoblù.

Da parte sua, per il trainer dei ‘diavoletti’ Mariano Maniscalco sarà determinante «essere pronti in vista dello sprint finale. Dovremo essere pronti e ben concentrati perché i campani sono formazione in grado di mettere in difficoltà chiunque».

Per quella che è stata l’opera di scouting dell’avversaria, il trainer rossoblù è pronto a ricordare come «i campani sono formazione con diversi elementi di rilievo in grado di mettere in difficoltà i propri antagonisti. Tra loro figura un opposto di tutto rilievo come Fabio Losco, elemento di spessore, capace, in ogni gara, di riuscire a mettere assieme performance da oltre trenta punti. In altri termini è un riferimento di tutto rilievo».

Nel complesso, il gruppo rossoblù è in buone condizioni. «Siamo in buone condizioni – aggiunge Maniscalco – e stiamo lavorando in maniera tranquilla. Siamo felici di quanto fatto sinora».

Nel complesso il solo Livio Ceccato è alle prese con un po’ di torcicollo. Per il resto, anche il centrale Diana, che aveva subito un acciacco in occasione del test con Ortona, ha ripreso a lavorare in tutta continuità da martedì.

In prospettiva, l’attenzione è tutta sull’obiettivo Coppa Italia. «Si tratta di un target ben acceso – riconosce – un obiettivo alla portata che vogliamo guadagnarci. Restano due gare, entrambe molto importanti. Dovremo pensare ad una gara alla volta a partire dal match con Casoria. L’importante sarà vincere per mantenere il distacco sul Genzano».

Del resto, poter prendere parte alla Coppa Italia sarebbe anche l’occasione per avere confronti nelle due settimane tra girone di andata e girone di ritorno. «Il campionato deve comunque rappresentare la nostra prima attenzione – ammette – e dovremo avere la testa solo per il match che ci attende, consapevoli che non sarà una pratica scontata».

Tanto più perché, in questo mese senza gare, la squadra ha lavorato sodo «concentrandosi – chiosa Maniscalco – su priorità ben precise, che mi auguro emergano contro Casoria in una gara in cui auspico facciamo bene quegli aspetti che dimostrino di aver lavorato al meglio proprio su queste priorità».