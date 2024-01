Due colpi in entrata per il Campobasso, parliamo del difensore classe 2005 Lambiase, e dell’attaccante Romero. Come promesso dal direttore sportivo Filipponi nei secondi successivi al successo di Monterotondo, i rossoblù tornano sul mercato per ampliare la rosa alle dipendenze di Pergolizzi. Simone Lambiase arriva dal Bari, dopo aver giocato la prima parte di stagione con il Prato nel girone D di quarta serie. Un terzino sinistro, ma all’occorrenza anche esterno alto per migliorare il pacchetto degli under. Una scelta improntata ad avere maggiori alternative, anche in considerazione dell’infortunio muscolare occorso al centrocampista Serra che sarà out almeno tre settimane. Chiuso il colpo under, domani dovrebbe essere il turno di Niccolò Romero. Filipponi e Pergolizzi hanno individuato nell’attaccante, a questo punto ex Lucchese, il rinforzo giusto per il reparto avanzato. Pivot trentaduenne, classica prima punta, forte nel gioco aereo anche in considerazione della sua altezza, esattamente due metri, Romero ha sempre giocato in serie C, in società importanti come Piacenza, Feralpi Salò, Sudtirol, Juve Stabia e Potenza. Nei numeri possiamo vedere che non è un bomber di razza (il suo record di reti è 9 nell’annata 2015/2016) ma ha sempre giocato con assoluta regolarità. Per lui si tratterà della prima esperienza in serie D. Due colpi che testimoniano la volontà netta della proprietà di volere a tutti i costi la Lega Pro. Sul campo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del testa coda previsto domenica contro l’Fc Matese, una partita che rappresenta maggiori insidie rispetto a quello che dice la classifica.

Vastogirardi e Termoli preparano la seconda giornata di ritorno, per le molisane sono in programma due scontri diretti. Gli alto molisani viaggeranno in terra laziale contro il Sora. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta del Riviera delle Palme, uno stop preventivabile, e in classifica hanno un margine di due punti sulla zona play out. Diciamo che al momento è improprio parlare della zona spareggi, nel calderone ci sono ben nove squadre raccolte in sei punti. Detto questo i gialloblu di Marmorini hanno bisogno di un risultato positivo, in particolare lontano dalle mura amiche dove l’unico successo è arrivato nel derby contro il Termoli.

I giallorossi saranno impegnati ad Ascoli. Una partita che è un copia e incolla di quello che abbiamo appena detto su Sora – Vastogirardi. Mister Carnevale ha strigliato i suoi, basta complimenti per le prestazioni offerte, basta commettere errori grossolani che compromettono il risultato. In effetti è così, la squadra gioca bene ma ha raccolto davvero poco rispetto alle prestazioni. Oggi serve essere più formica e meno cicala, oggi servono dei punti per risalire la classifica. Certo, lo abbiamo detto, la graduatoria è cortissima e bastano due vittorie per uscire dalla zona rossa, come due sconfitte per ripiombare con entrambi i piedi, ma serve una svolta dal punto di vista della continuità, nel più breve tempo possibile.