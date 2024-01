Leadership confermata, il Campobasso espugna Monterotondo e resta in vetta alla classifica del girone F. Ottimo avvio del nuovo anno, i lupi in svantaggio, dopo un buon primo tempo giocato dai laziali, sono riusciti a trovare i giusti episodi per ribaltare la situazione. Prima con Di Filippo, gran gol del difensore centrale travestito da bomber nell’area del Monterotondo, poi ancora decisivi Grandis e Nonni, il primo con un classico inserimento, il secondo sugli sviluppi di un calcio piazzato, una delle armi migliori del Campobasso di mister Pergolizzi. Tre punti in trasferta per iniziare il 2024 nel migliore dei modi in vista di due gare consecutive a Selvapiana, prima contro il Matese poi contro l’Atletico Ascoli. Due gare difficili, complicate, contro avversarie in piena lotta salvezza nel calderone dei piani bassi dove prosegue lo stallo con ben nove squadre raccolte in appena sei punti. Prossimo step dunque l’Fc Matese, sicuramente la squadra più in crisi di risultati di tutto il girone. Soli 4 punti raccolti dai biancoverdi nelle ultime 12 uscite, la società di Piedimonte Matese sta vivendo anche una fase di transizione con l’uscita di scena del presidente Luigi Rega, vero e proprio trascinatore nelle ultime stagioni.

Capitolo mercato, il Ds Filipponi ha promesso verbalmente alla tifoseria l’ingaggio di un attaccante, al momento il centravanti della Lucchese Niccolò Romero è in pole. Prima punta forte fisicamente, Romero è alto due metri, una carriera giocata sempre in serie C, non un bomber numeri alla mano ma di certo è un giocatore di grande spessore. In valutazione anche il profilo di Emanuele Santaniello, protagonista con il Monopoli sempre in Lega Pro, in questa prima fase di stagione.

Tornando al campo, reggono il passo L’Aquila, vittoriosa proprio al Ferrante, e la Sambenedettese che torna al successo dopo un dicembre da film horror. Mezzo passo falso dell’Avezzano, che impatta a reti bianche a Fossombrone, il Chieti dovrà recuperare la sfida contro l’Ascoli sospesa per infortunio dell’arbitro alla mezz’ora del primo tempo, mentre viaggia a vele spiegate il Senigallia che a Termoli conferma lo stato di forma centrando la quarta vittoria consecutiva. Decisivo l’avvio a spron battuto dei laziali, abili a sfruttare nell’arco del primo quarto d’ora di gioco due occasioni concretizzate da Zammarchi. Inutile il tentativo di rimonta dei giallorossi, bravi ad accorciare le distanze con Sicignano già nel primo tempo, meno nel trovare la zampata giusta per impattare sul due a due. Un peccato per il Termoli che ha dimostrato il suo valore dopo aver letteralmente regalato i primi minuti di gioco agli avversari, una condizione da migliorare al più presto già da domenica prossima nello scontro salvezza previsto ad Ascoli.

Non va oltre il pareggio il Vastogirardi, 2 a 2 il finale del Di Tella contro il Fano, un pareggio che lascia un pizzico di rammarico alla squadra di Marmorini. I tre punti mancano dal sei dicembre, da quel momento due pareggi e tre sconfitte per gli alto molisani. Domenica la trasferta a Sora, un’altra gara fondamentale per il percorso salvezza del Vastogirardi.