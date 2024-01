Entro il prossimo mese di febbraio i programmi occupazionali delle imprese molisane prevedono 4.320 entrate, +180 rispetto allo stesso periodo del precedente anno. E’ quanto emerge dai dati presentati da Unioncamere, Anpal e Sistema informativo Excelsior. Le tendenze occupazionali per il periodo dicembre 2023-febbraio 2024 indicano che nel 18% dei casi le entrate previste saranno stabili, con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’82% saranno a termine. Si concentreranno per il 75% nel settore dei servizi e per l’80% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (19%), ma in 48 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Per una quota pari al 27% interesseranno giovani con meno di 30 anni, mentre per il 13% le imprese prevedono di assumere personale immigrato e l’11% sarà destinato a personale laureato.