Test sotto l’Epifania per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Giovedì sera, nello scenario del Palasport di Ortona, i rossoblù hanno sfidato gli abruzzesi dell’Impavida, formazione impegnata nel torneo di A2 maschile, in cui trova spazio anche un molisano come il centrale agnonese Stefano Patriarca. È finita 4-0 per gli ortonesi – ex squadra del secondo regista dei campobassani Antonio Del Fra – con il tecnico Mariano Maniscalco che ha dato spazio a tutti i propri effettivi nei quattro set disputati, ottima occasione per ritrovare ritmo dopo che, dal 10 dicembre, la squadra non scendeva più in campo. Nel novero di due dei quattro set disputati, in due i molisani hanno portati i propri avversari ai vantaggi. Unico disappunto, l’incidente occorso al centrale agnonese Stefano Diana scontratosi, in un’azione, con l’opposto Zanettin, riportando una ferita alla testa. Per i campobassani, il ritorno in campo sarà sabato 13 gennaio, per la penultima di andata, contro il Casoria nello scenario della ‘Montini’.