CLN CUS MOLISE-MARCINISE FUTSAL 6-1

(0-2 primo tempo)

Cln Cus Molise: Mastrocola, Clemente, Domeneghetti, Ferrara, Gabriele, Liberatore, Migliorini, Oriente, Persichillo, Pizzuto, Sabia, Saviante. All. Di Stefano.

Marcianise: Mezzacapo, Ferrara, Piccolo, Laurenza, Sangiulo, Marino, Patti, Gaglione, Abate, Giu. Colella, Ge. Colella, Delle Curti. All. Campanile.

Arbitro: Esposito di Isernia. Cronometrista: De Marco di Campobasso.

Marcatori: Marino, Laurenza pt; Delle Curti, Marino, Migliorini, Piccolo, Abate st.

Note: ammoniti Pizzuto, Laurenza, Marino.

Inizio d’anno amaro per il Cln Cus Molise battuto dal Marcianise nell’anticipo della prima gara del girone di ritorno. I campani sono apparsi più esperti e determinati rispetto ai locali e hanno indirizzato la contesa già nella prima frazione di gioco chiusa avanti 2-0 grazie alle reti di Marino e Laurenza. Il Cus, dal canto suo ha provato ad allentare la pressione con Oriente che, approfittando di un errore in disimpegno degli ospiti ha concluso al lato non di molto. Lo stesso numero otto prima del riposo ha colpito il palo esterno da buona posizione. Nella ripresa la partenza sprint è stata dei gialloneri che si sono portati sul 3-0 grazie a Delle Curti che da posizione defilata ha beffato Mastrocola. E’ toccato poi a Marino portare i suoi sul 4-0 prima della risposta cussina affidata a Migliorini che ha concretizzato al meglio una ripartenza. Il dieci di casa è poi stato fermato dal palo. Nel finale Piccolo e Abate hanno arrotondato il risultato in favore del Marcianise che sale così a quota venti in classifica. Il Cln Cus Molise resta fermo a dieci.