Ci avviciniamo alla ripresa del campionato, domenica si torna in campo per la prima uscita del 2024 e del girone di ritorno. Cinque giornate consecutive prima della sosta prevista domenica 11 febbraio per la disputa del torneo giovanile di Viareggio. Il Campobasso prepara la trasferta di Monterotondo, mancherà il difensore Gonzalez in ripresa dopo i problemi fisici di fine anno ma fermato da uno stato influenzale. Il Ds Filipponi è sempre al lavoro sul fronte mercato, da definire l’ingaggio di una punta (i nomi sono sempre quelli di Trotta, Rossetti e Maio) e almeno di un under per chiudere il cerchio. Sul campo, importante iniziare l’anno nel migliore dei modi per i lupi, il calendario pone in successione tre avversarie in piena lotta per la salvezza come il Monterotondo, il Matese e l’Atletico Ascoli, le ultime due da affrontare a Selvapiana. Un passo alla volta, i laziali soffrono più in casa che in trasferta, tre delle cinque vittorie totali nel girone d’andata sono arrivate lontano dalle mura amiche. Discorsi che lasciano il tempo che trovano, in particolare quando ripartono le ostilità dopo un periodo di sosta ove tutto torna in discussione. Certo nell’ottica del girone F non si possono fare calcoli, ogni giornata rappresenta un’insidia soprattutto ora dove la quasi totalità delle squadre è in lotta per la vittoria del campionato o per la salvezza.

Sfida casalinga fondamentale per il Vastogirardi, al Di Tella ospite di giornata il Fano. Un punto raccolto nelle ultime quattro uscite per i gialloblu, un trend da invertire quanto prima. Contro il Fano è una gara che ha importanza in termini di classifica (le due società sono divise da un solo punto in favore dei marchigiani) ma anche in ottica “scontri diretti” in caso di arrivo a pari punti a fine anno. Una condizione da non sottovalutare nel quadro di assoluto equilibrio che si vive in fondo alla graduatoria.

Al Cannarsa il Termoli riceve il Senigallia, i laziali hanno chiuso il 2023 con tre vittorie consecutive, una striscia che ha permesso, anche grazie all’impresa del Riviera delle Palme, di tornare prepotentemente in corsa per la Lega Pro. Il Termoli segue la sua strada, le indicazioni del derby prenatalizio dovranno essere confermate domenica, una squadra attenta in fase difensiva e pericolosa in zona gol, con questi ingredienti, visti contro il Campobasso, siamo certi che i giallorossi potranno giocare ad armi pari contro i più quotati avversari.