Il rebus attaccante in casa rossoblu sta per prendere una strada definitiva: sarà uno fra Marcello Trotta, Mattia Rossetti (per lui sarebbe un ritorno) o Francesco Maio anche se quest’ultimo appare piu’ improbabile. Il quadro si va delineando sensibilmente. In realtà, fino a qualche ora fa, sembrava tutto già pronto per l’ingaggio del campano Trotta trattato da tempo dalla società rossoblu che si è trovata a dover fronteggiare la concorrenza agguerrita di Trapani e Palmese. A stretto giro Rosario Pergolizzi avrà la punta tanto richiesta e attesa che potrebbe garantire un numero di gol congruo per difendere il primo posto. Nel tardo pomeriggio di ieri ha rescisso anche Tordella che aveva anticipato via Instagram un saluto alla piazza. Quest’ultimo e Tarcinale liberano due posti per altrettanti fuori quota pronti a vestire il rossoblu. Tordella è l’undicesima separazione da elementi della rosa allestita dal precedente direttore sportivo. Davvero un’enormità! Durante la pausa natalizia la società rossoblu ha organizzato un incontro denominato “Campobasso social Football” con under 19, under 17 e under 15 per sensibilizzare i giovani lupetti al corretto utilizzo dei social network. Sono intervenuti il dg Colalillo, il ds Filipponi ed il responsabile del settore giovanile Domenico Progna.

Termoli sul pezzo per affrontare il Senigallia in casa, sarà la seconda partita consecutiva al Cannarsa dopo il derby contro il Campobasso. Anche nella parte bassa è ammucchiata selvaggia di squadre: dal Sora a diciannove al Matese ultimo a tredici solo sei punti e nove squadre. Attenzione massima che i giallorossi dovranno prestare a due elementi su tutti, Scheffer che ha realizzato sette gol e Keriota cinque.

Il Vastogirardi ha aggregato un portiere che si è appena separato dal Riccione: si tratta del classe 2004 Simone Servalli. Il nuovo elemento ha già svolto un allenamento con i nuovi compagni. In alto Molise in arrivo un Fano dalla classifica negativa, ma proveniente da una mini serie positiva di cinque punti in tre partite.

Fc Matese chiamato all’impresa di fermare L’Aquila di Cappellacci che non perde dal ventisei novembre a San Benedetto del Tronto. Partita difficile sulla carta, ma l’esperienza insegna che di scontato non c’è nulla. Una delle gare piu’ belle dei casertani nel girone di andata è stata proprio la vittoria ai danni del Roma City, una delle big del girone F.