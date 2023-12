Il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e il vice Pasquale Mangione (anche Presidente della Bocciofila Frosolonese) sono stati insigniti della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI con la consegna effettuata nel corso delle cerimonie organizzate dal CONI Molise e dalle Delegazioni provinciali di Campobasso e Isernia alla Scuola Allievi Carabinieri del Molise nel capoluogo di regione e all’ITIS Mattei nel capoluogo pentro. Un riconoscimento importante per il 40enne dirigente sportivo, di professione giornalista, la cui passione per lo sport delle bocce è nata nel 1990, a sette anni, sulle corsie di gioco della Bocciofila La Madonnina Campobasso, allora presieduta dal padre Raffaele.

Sin da ragazzo, oltre a giocare a bocce, ha sempre avuto la passione per il giornalismo, scrivendo sin dall’età di 15 anni dei risultati delle manifestazioni boccistiche, e dal 2001, dai 18 anni, coadiuvando, nel Consiglio direttivo della società Bocciodromo Molisano Campobasso, l’allora presidente Antonio Iavasile nell’organizzazione delle gare, manifestazioni, dell’attività sportiva e associativa.

Due mandati nel Comitato Provinciale FIB Campobasso, dal 2004 al 2008, col ruolo di vice-presidente e di consigliere e addetto stampa dal 2008 al 2012.

Ha sempre continuato a svolgere ruoli dirigenziali non solo nelle bocce, ma anche nel calcio, in qualità di Team Manager del Matera Calcio in serie D (2013/2014) e in seno alla Scuola Calcio Virtus Bojano (dal 2015 al 2019), dove è stato anche allenatore delle categorie Pulcini ed Esordienti.

Dal 2017 è tornato in seno alla FIB Molise, in qualità di addetto stampa, ruolo che tutt’ora svolge (dal maggio 2020) nell’Ufficio Comunicazione della Federazione Italiana Bocce a Roma, col presidente federale Marco Giunio De Sanctis, diventando Presidente della Bocciofila Monforte Campobasso nel febbraio 2020, oggi vice-presidente del club di Villa de Capoa, e dal febbraio 2022 Presidente della FIB Molise.



Giuseppe Formato, da oltre un anno, è stato anche inserito, dal Consiglio Federale, nella Commissione Tecnica Nazionale Sport per tutti Raffa e Beach Bocce.

Inoltre, Formato è anche tra i telecronisti della dirette della web-tv federale www.topbocce.live, che trasmette tutti i principali eventi boccistici nazionali e internazionali. Tra le telecronache affidate al giornalista molisano anche le finali dei Mondiali e degli Europei giovanili, entrambi disputati al Centro Tecnico Federale di Roma.

*Pasquale Mangione -* Da sempre nel mondo dello sport, dal 1989 e per un decennio è stato il Presidente della squadra di calcio di Frosolone, conducendo il club dalla Terza Categoria alla Promozione.

Negli anni ’90, su impulso dell’allora politico e sindaco di Frosolone, Lelio Pallante, si impegnò nel dare vita a una società di bocce, al fine di usufruire del Bocciodromo Comunale di recente costruzione.

Nel 2003, così, l’imprenditore Pasquale Mangione, insieme a un gruppo di amici, fondò la Bocciofila Frosolonese, una società di grande rilievo nel panorama boccistico nazionale.

Da sempre, il presidente Pasquale Mangione si è sempre adoperato, affinché a Frosolonese giungessero a giocare i più forti atleti italiani, organizzando una importante gara nazionale, che ancora oggi si disputa nel mese di aprile.

Confermato di recente Presidente della Bocciofila Frosolonese, Pasquale Mangione dal 2022 è vice-presidente della FIB Molise in un percorso condiviso con l’amico e Presidente Giuseppe Formato, insieme agli altri dirigenti territoriali, che sta portando lo sport delle bocce a livelli di immagine e promozione di grande livello.

75 anni il 14 luglio 2024, ma ancora tanta voglia di divertirsi nel segno dello sport e delle bocce.