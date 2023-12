Intervento dei vigili del fuoco di Isernia nella giornata della Vigilia di Natale per mettere in sicurezza il Campanile dell’Abbazia di Castel San Vincenzo. A causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi, i pompieri, con l’autoscala in dotazione di 37 metri, sono riusciti ad arrivare in sommità al Campanile ed eseguire in sicurezza l’intervento. Una operazione resa necessaria dalla caduta di alcune tegole dal campanile a provocata dal forte vento.