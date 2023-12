Appassionante la lotta in vetta alla classifica nel girone F. Dal Campobasso al Roma City, sette squadre raccolte in sei punti, tutte pretendenti alla vittoria del campionato. Un raggruppamento in assoluto equilibrio anche nelle zona basse della graduatoria, una condizione che non permette di poter fare calcoli sul calendario, ogni gara rappresenta un’insidia. In particolare nel girone di ritorno, notoriamente più difficile rispetto alla prima parte di stagione. Le chance per arrivare ai rispettivi obiettivi iniziano a diminuire e i tre punti pesano ancor di più. Il Campobasso guarda tutti dall’alto, +3 sulle seconde Sambenedettese, Avezzano e L’Aquila. La rimonta targata Pergolizzi si è concretizzata nel mese di dicembre, un risultato sicuramente sorprendente per quelle che erano le premesse di inizio stagione. Una squadra slegata, con poca compattezza messa in piedi da Mosconi, poi la svolta netta. Il tecnico è ripartito dall’elemento più importante per vincere i campionati: la quadratura della squadra, in particolare in fase difensiva. Si è passati dai nove gol subiti in cinque giornate con Mosconi, ai soli sette palloni raccolti nella propria porta in dodici gare sotto la gestione Pergolizzi. La media è calata drasticamente, con Mosconi i lupi hanno subito la media di 1,8 gol a partita, con Pergolizzi la quota è di 0,58 a partita. I numeri non sono tutto nel calcio, ci mancherebbe, ma di certo aiutano ad avere più chiaro il quadro generale. Obiettivo cercare di mantenere quest’ultima media anche nel 2024, non sarà facile ma la squadra ha dimostrato di avere un grande spirito resiliente.

Dicevamo situazione di forma alterne in vetta, il Chieti ha cambiato allenatore, dentro Iezzo fuori Chianese, la Sambenedettese proprio ieri ha confermato il tecnico Maurizio Lauro, dopo alcuni giorni di riflessione in seno alla società. Buon finale di andata per L’Aquila che con Cappellacci ha trovato la giusta continuità. L’Avezzano ha gli stessi numeri offensivi e difensivi del Campobasso, con una sola sconfitta in più. Roma City e Senigallia sono probabilmente le squadre che giocano il calcio migliore nel girone F. Questo il quadro, in attesa della ripresa del torneo fissata domenica 7 gennaio. Al lavoro anche Termoli, Vastogirardi e Matese, al momento queste tre squadre occupano gli ultimi tre posti della classifica, serve una svolta, la giusta continuità per ottenere la salvezza.