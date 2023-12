Si è chiuso l’anno 2023 per la ginnastica artistica al Cus Molise. La lezione di Natale a porte aperte è stato l’ultimo atto di un anno ricco di soddisfazioni per la squadra guidata da Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella. Sono stati 365 giorni di crescita e di duro lavoro che hanno permesso al gruppo di innalzare qualità ed esperienza. Una base importante che rappresenta sicuramente un punto di partenza per il nuovo anno. “Abbiamo lavorato alacremente e ottenuto risultati straordinari – ricorda Gabriella Di Berardo – al di là di quelli che sono stati i risultati agonistici mi preme sottolineare la voglia di migliorare di tutto il gruppo che è cresciuto sotto tutti i punti di vista, non soltanto sotto quello tecnico”. Per quanto concerne l’aspetto agonistico, le atlete cussine hanno partecipato insieme all’Asam Isernia alla Winter Edition di Ginnastica in festa. “E’ stata un’occasione di confronto importante – spiega ancora Di Berardo – le nostre ragazze sono state straordinarie e hanno ottenuto risultati che sono andati anche oltre le aspettative. Ci siamo confrontati nel migliore dei modi in un appuntamento di valenza nazionale, con realtà di spessore facendo un’ottima figura”. Archiviato il 2023, l’obiettivo è confermarsi nell’anno che è alle porte. “Abbiamo lavorato molto e gettato le basi per il futuro – chiosa Di Berardo – raccogliendo ottimi risultati. Adesso ci godiamo qualche giorno di riposo e da gennaio ripartiremo con il solito entusiasmo”.