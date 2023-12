A Campobasso e in Molise Antonio Di Lallo lo ricordano tutti. Fu consigliere regionale, sindaco di Petrella Tifernina, esponente di spicco del PArtito Democratico e poi ancora e soprattutto fu a capo del Gal Molise, il Gruoppo di azione locale impegnano nella cooperazione e nel mondo rurale. Antonio Di Lallo se ne è andato prematuramente nel 2018, a 61 anni. Da allora i suoi amici lo ricordano con diverse iniziative, hanno dato vita all’associazione Solidea che promuove un premio intitolato alla sua memoria e che si tiene all’incubatore sociale che è proprio dedicato a Di Lallo. Il riconoscimento va alle tesi elaborate da studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale su temi che vanno dalla storia, al territorio molisano, dalla questiore meridionale alla violenza sulle donne. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Di Lallo, i membri dell’associazione e rappresentanti delle istituzioni. I vincitori di quest’anno sono Lucia Concetta Vincelli; Ludovica Colangelo, Caterina Calardo e Francesca Varanese.

“Un premio per i giovani, per promuovere la cultura della ricerca, della riscoperta delle nostre radici, in un ambito in cui Antonio di Lallo ha tanto lavorato negli anni – ha detto Giovanni Mancinone, presidente dell’Associazione – un bel modo per ricordarlo: per ricordare la sua vitalità, la sua passione, il suo entusiasmo,

la sua ironia, il suo impegno per il lavoro, la sua attenzione agli altri e in particolare proprio ai giovani e al territorio”.