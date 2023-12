H2O Sport in bella evidenza nella seconda tappa della Molise Winter Tour che si è svolta a Campodipietra. Nella categoria esordienti A Asia Amore fa suoi i 100 stile in 1’07”6 e centra il bronzo nei 200 stile con 2’53”8. Sul gradino più alto del podio sale anche Ivan Rinaldi nei 100 rana con il tempo di 1’19”4. Doppia medaglia d’argento per Julian Di Giacomo nei 50 stile libero coperti in 29’’8 e 50 farfalla 33”5. Seconda piazza per Vittorio Cianciullo nei 200 dorso coperti in 2’40”1 e Noemi Vigilante nei 100 rana 1’34”9. Lo stesso piazzamento lo ottiene Sofia Sciulli nei 50 farfalla chiusi in 37”9 ed è quarta nei 100 rana. Applausi a scena aperta anche per Emma Felicia De Felice che si mette al collo due medaglie di bronzo nei 100 rana (1’36”6) e nei 50 farfalla con il tempo di 39”2. Sono di bronzo i 100 stile di Giorgia Mariano con il crono di 1’19”3 e I 100 rana di Piermario Paolantonio nei 100 rana con il tempo di 1’26”4. Ai piedi del podio Giulia Metta nei 100 stile libero e nei 200 dorso. La società del presidente Tucci sale sul podio anche con la staffetta 4×50 stile con Vittorio Cianciullo, Asia Amore, Julian Di Giacomo, Noemi Vigilante terza con il tempo di 2’06”7.

Nella categoria Esordienti B Nicole Verretti centra l’oro nei 100 rana con 1’47”5 e argento nei 100 stile libero con 1’26”2. Alessio Cianciullo porta a casa l’argento nei 50 farfalla con il crono di 37”7 e il bronzo nei 100 rana con 1’33”5. Stesso piazamento per Francesco Gianfagna nei 50 stile libero con 34’’6 che mette in bacheca anche il quarto posto nei 100 rana. Finiscoinoo ai piedi del podio Federica Marchetta nei 100 stile libero, Martina Travaglini nei 50 farfalla e Manuele Sciaretta nei 50 farfalla. La 4×50 stile libero con Alessio Cianciullo, Nicole Verretti, Francesco Gianfagna e Federica Marchetta con il tempo di 2’26”7 conquista una bellissima medaglia d’oro.