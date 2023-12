Ancora una volta il grande cuore del Cus Molise ha vinto. Ha avuto un enorme successo l’iniziativa BenefiCus, una raccolta di beni alimentari iniziata all’inizio del mese e culminata questa mattina con la consegna dei doni alla comunità ‘Il Piccolo Principe’ di Limosano. “E’ stato per noi un momento importante – sottolinea il coordinatore delle attività sportive del Cus Molise Marco Sanginario – siamo contenti di aver aiutato ancora una volta persone meno fortunate di noi. Sport e sociale viaggiano a braccetto e il Cus Molise è stato da sempre attento non solo all’aspetto sportivo ma anche a quello sociale. E non c’era miglior occasione del Natale per tendere la mano alle persone meno abbienti”.

“Siamo contenti di questa splendida collaborazione – rimarca il presidente della comunità, Giuseppe Scarlino – un grazie enorme al Cus Molise per la sua vicinanza e costanze presenza al fianco della nostra realtà. Un grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito anche dall’esterno, portando dei doni, a rendere speciale il Natale dei nostri ospiti. Regalare un sorriso a chi è meno fortunato ha sempre una valenza importante e il Centro Universitario Sportivo del Molise è sempre capace di toccare questo tasto in maniera straordinaria. Per quelle che sono le nostre possibilità – prosegue Scarlino – cerchiamo di facilitare l’inserimento dei nostri ospiti nella vita quotidiana mettendo come sempre il massimo impegno in tutto. Vivendo in un paese piccolo abbiamo una rete di persone e contatti che ci aiutano ogni giorno e per noi sono di vitale importanza. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono”.