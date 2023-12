Conti in rosso, quelli della Regione Molise, certificati dal rendiconto del 2022 che fissa il disavanzo di cassa a 120 milioni di euro.

In Consiglio regionale i numeri sono stati elencati dall’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, al quale peraltro i consiglieri di minoranza hanno riconosciuto la non responsabilità della gestione.

Quello di oggi, ha detto il cinquestelle Greco, è un cerchio che si chiude sul fallimento della gestione del presidente Toma.

Manca una proposta che faccia intravedere una via d’uscita, ha evidenziato Facciolla del Pd, nonostante l’evidenza dei tagli di spesa.

Un altolà arrivato anche dal leghista massimo Sabusco, secondo il quale serve una brusca inversione di tendenza e se la scelta è quella di alzare le aliquote Irpef come indicato nella finanziaria del governo nazionale la strada diventa una strettoia.

Ai rilievi della Corte dei Conti, fatti propri dai Revisori, ha sottolineato Micaela Fanelli del Pd, non vengono date risposte.

Tredici articoli, con una trentina di allegati e il rendiconto consolidato, insieme a quello generale sono stati comunque approvati dalla maggioranza

Siamo comunque soddisfatti, ha dichiarato l’assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti, anche per i tempi in cui siamo riusciti ad approvare questi atti finanziari, che ci consentono di intravedere una strada che si fa leggermente in discesa anche se, ha concluso Cefaratti, il lavoro intrapreso è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare.