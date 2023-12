“Mi siete subito divenuti cari, vicini e familiari“. Sono le parole che il nuovo arcivesovo di Campobasso Biagio Colaianni rivolge ai fedeli molisani con una lettera a pochi giorni dal Natale. “Penso alla vostra attesa del nuovo pastore – agiunge – , sicuramente desiderosa di continuità nella ricchezza ecclesiale e di vita cristiana che portate avanti e nella quale vi ha condotto e guidato con sapienza e forte testimonianza di vita Monsignor Bregantini, che ringrazio per aver seminato in voi il desiderio dell’amore di Dio e dei fratelli, specie i più poveri“. Proprio in queste ore è stata ufficializzata la data dell’ordinazione episcopale di Colaianni. La solenne funzione religiosa si terrà il prossimo 10 febbraio alle 16 al Palasassi di Matera. Nelle settimane successive poi Colaianni si insedierà a Campobasso. Nella lettera ai molisani parla proprio del suo prossimo arrivo a Campobasso: “Spero, ed è mia volontà – dice – , di potermi inserire ed essere accolto nella vostra storia, entrare nelle vostre comunità, fatte di gente semplice e tenace, laboriosa, forte e coraggiosa, forgiata nel tempo da valori cristiani, ricca di cultura e tradizione“. Infine preannuncia che vorrà incontrare tutti, Comunità Parrocchiali, Istituti Religiosi, Diaconi, Seminaristi, Movimenti, Associazioni, Confraternite. “Desidero dialogare con voi e conoscervi – sono sempre le sue parole – per condividere il cammino. Sento di poter contare sulle vostre competenze e capacità, non sono un tuttologo“.