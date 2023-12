Altra domenica da incorniciare per il Campobasso, a Selvapiana i lupi calano il bis, dopo il successo contro la Sambenedettese arriva un’altra importante affermazione casalinga in un big match, stesso risultato, avversario diverso. 1 a 0 al Chieti, vittoria legittima per i rossoblu che hanno il solo e unico rammarico di non aver chiuso prima i conti. Due legni, super occasione fallita da Di Nardo e almeno altre tre opportunità da gol non sfruttate nel migliore dei modi. La compattezza è sicuramente l’arma in più del Campobasso dall’arrivo di Pergolizzi, 11 partite, 7 gol subiti, 15 realizzati, ruolino implacabile in casa sei partite e altrettante vittorie. Un cammino che permette oggi di guardare tutti dall’alto, in solitaria. La strada è lunga, siamo appena al giro di boa e il campionato è tutto da giocare. Di certo i lupi hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi l’accesso alla Lega Pro, una condizione che era una chimera appena due mesi e mezzo fa con il tandem da maglia nera De Filippis – Mosconi, prontamente sostituiti dalla proprietà americana. I nuovi innesti stanno dimostrando il loro valore, come Grandis centrocampista di sostanza e qualità che ha portato in dote sei punti con due gol pesantissimi, come Di Filippo subito chiamato in causa, come i giovani Serra e Pontillo, lo stesso Persichini decisivo con la Samb, insomma ci sono oggi gli ingredienti per lottare sino alla fine per la serie C. Domani si chiude il girone di andata, turno infrasettimanale per la giornata numero diciassette, in programma il derby Termoli – Campobasso al “Cannarsa”.

Partita complicatissima per il Campobasso, i giallorossi nonostante la clamorosa sconfitta maturata allo stadio Gran Sasso, sono in buona forma e in casa hanno perso solo una volta, precisamente alla quarta giornata contro il Roma City. Certo, la classifica piange, ultimo posto in compagnia del Matese, in un contesto di sette squadre raccolte in appena tre punti. Sicuramente il Termoli per quanto espresso sul campo avrebbe meritato un riscontro diverso, ma i numeri restano tali e qualcosa non sta funzionando. Come il clamoroso black out di domenica, dopo una partita giocata nel migliore dei modi, Esposito e compagni hanno vanificato tutto, dal minuto 66′ al minuto 75′ L’Aquila ha messo a segno tre reti. Ricordiamo che il derby previsto domani sarà vietato a tutti i non residenti nella città di Termoli.

Trasferta difficile per l’Fc Matese in casa del Chieti, i biancoverdi chiuderanno l’andata all’ “Angelini” dopo il pesante passo falso interno contro il Monterotondo. Ultima casalinga per il Vastogirardi, al Di Tella arriva il Roma City. Una sola sconfitta nelle ultime otto gara per i capitolini, reduci da due pareggi a reti bianche. I gialloblù di Marmorini non possono fare sconti, in casa servono punti per la salvezza. Dopo il buon pareggio maturato a Tivoli serve un successo per iniziare il nuovo anno con la testa più libera. Certo l’avversario è di ottimo livello e servirà il miglior Vastogirardi per ottenere un risultato positivo.