Una manovra che va contro il Servizio sanitario pubblico, non riduce le liste d’attesa e non tutela la salute dei cittadini. Sono le motivazioni alla base della giornata di sciopero, proclamata per domani , 18 dicembre anche in Molise dai medici veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari. “Lo sciopero è la diretta conseguenza dello stato di mobilitazione messo in atto fino ad oggi – ha commentato il segretario regionale del sindacato di categoria, Enrico Santoriello – per opporsi alla manovra, ribadendo il grande valore morale oltre che politico della difesa del servizio sanitario nazionale e l’impegno ad evitare che un patrimonio fondamentale del nostro welfare possa essere piegato agli interessi di mercato”, ha concluso Santoriello. Il sindacato dei veterinari pubblici, aderente alla federazione veterinari e medici aderirà alla giornata di protesta. I servizi Asrem garantiranno solo i servizi essenziali. Tutte le altre attività, comprese quelle di ispezione, vigilanze e controllo, certificazione e commercializzazione delle filiere agro zootecniche saranno sospese per l’intera durata dello sciopero.