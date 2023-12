L’H2O Sport raccoglie consensi e ottimi risultati anche con la squadra Master. Ai campionati italiani in vasca corta a Torino Marzia La Vecchia categoria M35, già protagonista con diverse medaglie negli anni precedenti, ha messo in bacheca l’argento nei 50 farfalla fermando i cronometri a 30”83 e il bronzo nei 50 rana con 37”89 . Un risultato che ripaga l’atleta dei sacrifici fatti nel corso di questa stagione e la società che ha sempre creduto nelle sue potenzialità. Bene si sono comportati anche Stefano Tavaniello (M30) che ha chiuso i 100 stile libero in 1’09”22 e i 50 rana in 38”86; Andrea Marinelli (M25) che ha stampato il tempo di 1’07”23 nei 100 stile e 1’16”15 nei 100 misti e Davide Tavaniello impegnato nei 50 rana (36”02) e nei 100 rana (1’22”76). Partendo da queste prestazioni il cammino dei master biancorossi è certamente in discesa con la possibilità di dare continuità a risultati di buon livello. Il tutto anche grazie al lavoro certosino del tecnico Luca Di Giacomo che segue con attenzione, passione e competenza i suoi ragazzi curando tutto nei minimi dettagli senza lasciare nulla al caso.