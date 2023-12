Turno di sosta nel massimo campionato di futsal, spazio alle nazionali, le ostilità riprenderanno venerdì 22, a seguire l’ultimo turno del 2023 si giocherà il 29 dicembre. Regolarmente in campo il Cus Molise domani pomeriggio in casa della capolista Manfredonia. Anche in A2 elitè è previsto il turno di stop, ma le due società, storicamente amiche, hanno deciso di comune accordo di anticipare la gara di una settimana. Una scelta condivisibile, poi sabato prossimo 23 dicembre le due squadre osserveranno il turno di riposo per poi preparare nel migliore dei modi l’ultima sfida dell’anno solare prevista sabato 30. Gara proibitiva per i ragazzi di Sanginario nella tana della capolista, il Manfredonia ha il chiaro intento di vincere il campionato e approdare in A1. La squadra pugliese comanda il girone B in compagnia del Benevento, e proprio dopo questa giornata ci sarà l’atteso scontro diretto tra le due capoliste. Il Cus non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale, posto che non sono queste le gare decisive per la salvezza, i rossoblù venderanno cara la pelle come sempre. In particolare ora che la squadra ha ritrovato un’anima, il successo maturato sabato scorso contro il Melilli, terzo in classifica, non solo ha dato una vera e propria boccata d’ossigeno alla classifica ma ha anche permesso ai giocatori di liberare la mente. La prima vittoria stagionale, tanto attesa, può fungere da grimaldello per sbloccare definitivamente il Cus Molise. Certo il campionato esprime dei valori importanti, ma è altrettanto vero che in diverse situazioni i molisani non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio solo per piccoli dettagli.

Sosta nel torneo di serie B per lo Sporting Campobasso, spazio alla coppa Divisione, la ripresa è fissata per sabato 23. Nell’ultima uscita i campobassani hanno imposto lo stop al Casagiove terzo in graduatoria. Un chiaro segnale per la società e per i giocatori stessi, basta davvero poco per cambiare il volto ad una stagione troppo brutta per essere vera sino a questo momento. Tre pareggi e sei sconfitte, manca maledettamente quella vittoria che può rappresentare la svolta. Il pareggio contro il Casagiove deve essere un punto di partenza, sabato prossimo a Latina c’è la possibilità di accorciare il gap di ritardo in classifica. Lo Sporting Campobasso crede fermamente nella salvezza, lo abbiamo letto negli occhi dei protagonisti nei minuti seguenti al pareggio contro i campani, un ottimo segnale per chiudere nel migliore dei modi il 2023 con la trasferta in terra laziale.