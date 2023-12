Le tradizioni religiose che accompagnano il periodo natalizio sono tante. Momenti di fede, devozione e ricordi d’infanzia tramandati nel tempo, anche nei centri più piccoli del Molise.

È il caso del pane dell’Immacolata di Montelongo, le “panettelle” preparate nelle case oppure al forno del paese e benedette la sera del 7 gennaio al termine della santa messa celebrata dal parroco, don Giovanni Licursi, nella chiesa madre di Santa Maria ad Nives. Un’atmosfera speciale, che contraddistingue il momento. I pani benedetti vengono così distribuiti all’alba e chiunque può bussare alla porta delle abitazioni per riceverne uno. L’usanza vuole che la panettella venga consegnata in una federa del cuscino, in particolare per i bimbi più piccoli che aspettano con trepidazione di assaggiarla.

Un gesto bellissimo e un segno di devozione.