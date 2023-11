“Grazie ai tecnici della Soprintendenza, con l connivenza degli uffici comunali, nel castello di Campobasso non ci entreremo più”.

È quanto sostiene l’architetto Franco Valente, che contesta la delibera con cui il Comune di Campobasso ha concesso una perizia di variante.

Chi ha un minimo di conoscenza degli elementi basilari per la gestione di un cantiere sa che per decidere queste cose bastano non più di 10 minuti. Non solo.

Per sapere le dimensioni di un ascensore basta fare un clik sulla pubblicità di qualsiasi casa produttrice!

A dir poco ridicola la relazione dei tecnici che riferiscono che il restauro delle pareti sarà effettuato “palmo a palmo!… Secondo costoro in altri monumenti forse si procede a chilometri alla volta…