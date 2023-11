Dopo il turno di sosta imposto dal calendario torna in campo il Cln Cus Molise e lo fa in trasferta, al Palatedeschi di Benevento. Domani sera, con inizio alle 20,30 la formazione di Marco Sanginario affronterà i giallorossi per l’ottava giornata di campionato con il chiaro intento di mettere in cassaforte i tre punti. A presentare il confronto è Sergio Quilez. “Affrontiamo una squadra forte e completa ma vogliamo i tre punti – spiega il giocatore spagnolo – non sarà certamente una partita facile come nessuna di questo campionato, ma metteremo in campo tutto ciò che abbiamo per sbloccarci. Di fronte avremo un’avversaria esperta con giocatori di livello che punta ad un torneo di vertice così come dimostra l’avvio di stagione. Abbiamo lavorato tanto in settimana e arriviamo preparati alla partita, convinti delle nostre potenzialità”.

La stagione è stata fino ad ora abbastanza complicata ma la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per arrivare all’obiettivo salvezza. E’ così? “E’ vero, l’inizio della stagione è stato complicato ma sul campo abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. E’ su questo che dobbiamo puntare per cercare di raggiungere la salvezza, traguardo che ritengo alla nostra portata”.

Cosa è mancato a tuo avviso in questo avvio di campionato? “Difficile dire cosa sia mancato fino ad ora. Abbiamo pagato probabilmente qualche errore di troppo e un po’ di imprecisione. Ma siamo in crescita, decisi a regalare alla società e allo staff tecnico i risultati che meritano per quello che ci stanno dando”.

Che idea ti sei fatto del campionato in generale? “E’ senza dubbio un torneo di alto livello con tante squadre di qualità, pronte a giocare per obiettivi importanti. Nessuna compagine può e deve essere sottovalutata”.