Il punto conquistato contro l’Itria ha permesso al Cln Cus Molise di muovere la classifica. I rossoblù di Sanginario ci hanno messo cuore e determinazione per provare a strappare i tre punti ad un’avversaria di valore ma non sono riusciti nell’impresa. Il 2-2 del Palaunimol è servito soprattutto per il morale del gruppo che è pronto a rilanciare le sue ambizioni in prospettiva salvezza. “Abbiamo sofferto contro una grande squadra – sottolinea – sofferenza nata anche da pochi cambi viste le assenze di Triglia squalificato e Di Lisio infortunato. Ci abbiamo messo il cuore lottando su ogni palla. Peccato per qualche errore in fase di impostazione perché avremmo potuto portare a casa la vittoria. Il pari muove sì la classifica ma al più presto dobbiamo trovare i tre punti perché le gare passano e la graduatoria lo richiede”. La squadra ha mostrato grande determinazione e voglia, caratteristiche necessarie per la risalita. “E’ vero – sottolinea il tecnico in seconda – abbiamo messo in cassaforte un punto ma per fare risultato bisogna crederci e avere il morale alto. Siamo sulla strada giusta da questo punto di vista. Sabato ho notato un gruppo che non ha mai tirato indietro la gamba, siamo stati un po’ sfortunati in occasione del primo gol ma sono convinto che riusciremo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati che è la salvezza”. La sosta capita a pennello per ricaricare le batterie e provare a recuperare gli infortunati. “E’ così – interviene De Lisio – il turno di stop imposto dal calendario ci permetterà di tirare un po’ il fiato e di prepararci nel migliore dei modi per la sfida contro il Benevento. Sarà un’altra gara complicata, da affrontare con la dovuta concentrazione e voglia per provare a strappare i primi tre punti della stagione. Incontreremo una squadra esperta e di grande caratura ma credo fermamente nelle qualità dei nostri ragazzi e auspico una grande prova collettiva per compiere un altro passo avanti in classifica.