Dalla sicurezza sul lavoro alle condizioni in cui versano i lavoratori molisani sempre più alle prese con precarietà e condizioni stremanti. La campagna d’ascolto della UIL fa tappa anche in Molise con una giornata di incontri per il segretario generale Pierpaolo Bombardieri nelle città di Venafro e Campobasso.

Un incontro formativo in provincia di Isernia, con decine di lavoratori per parlare di sicurezza negli ambienti lavorativi, poi la kermesse conclusiva al Teatro Savoia per annotare tutte le problematiche emerse durante la visita.

Terra precaria, quella molisana, in cui vi è voglia di riscatto e si guarda al futuro con ambizione. Una rinascita per un territorio che è l’emblema di tutte le problematiche nazionali e che attende soltanto di ripartire. “Il Molise è l’emblema dell’Italia perché abbiamo tutte le problematiche nazionali – afferma Tecla Boccardo, segretaria UIL Molise – Continueremo a rappresentare la voglia di riscatto, l’orgoglio e la rabbia dei molisani, l’identitàdi un popolo e la determinazione di chi non chiede la mancetta, ma pretende sviluppo e futuro in una terra ricca di opportunità”.