Un terzo del territorio classificato a pericolosità alta per le frane. Non in zona rossa come Toscana e Emilia Romagna, ma tra le regioni più a rischio, insieme alla provincia autonoma di Trento.

In Molise le frane censite sono oltre un centinaio, mediamente una per comune. Ma l’Ispra ha disegnato la mappa del dissesto nella penisola con risultati poco incoraggianti. Dai rilievi dell’istituto per la protezione dell’ambiente risulta che i due terzi delle frane del continente europee sono in Italia.

Negli ultimi cinquant’anni inondazioni e smottamenti hanno provocato 1630 morti, più di 320mila persone evacuate e danni tra i 50 e i 60 miliardi di euro.

E’ la fragilità del territorio, che si abbina all’incuria e alla progressiva cementificazione: un mix esplosivo le cui conseguenze sono evidenti ad ogni evento climatico fuori dalla norma. Sempre più frequenti negli ultimi anni.

Anche il passaggio di Ciaran, la perturbazione ciclonica arrivata dall’Atlantico ha lasciato il segno. Tragico in Toscana, pesante in termini economici dove ha colpito.

La Coldiretti ha calcolato che in Molise un’azienda su tre ha subito danni a causa del vento. Il caso più evidente quello della palestra di Casacalenda, ma sono andati distrutti alberi secolari e piantagioni.

Solo qualche giorno fa il ministro dell’agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che riconosce al Molise lo stato di emergenza dovuto alle piogge che hanno colpito la regione dal primo maggio al 24 giugno.