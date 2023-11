CLN CUS MOLISE-CHIETI 1-4 (1-1 primo tempo)

Cln Cus Molise: Polisena, Saviante, Ferrara, Oriente, Domeneghetti, Migliorini, Pizzuto, Mancinelli, Gabriele, Persichillo, Liberatore. All. Di Stefano.

Chieti: Mincarini, Di Vincenzo, Ferrari, Di Cristofaro, Di Lanzo, D’Angelo, D’Elia, Del Grosso, Di Rienzo, Crusafio, Cavallo, Santarelli. All. Nocilli.

Arbitro: Capaldi di Isernia. Crono: De Marco di Campobasso.

Marcatori: Oriente, D’Elia pt; Di Cristofaro, D’Elia, Crusafio st.

Note: ammoniti Ferrara, Ferrari, D’Elia.

Cade in casa la selezione under 19 del Cln Cus Molise che dopo un bel primo tempo si arrende al Chieti. La formazione neroverde ha fatto valere la sua esperienza ed è venuta fuori alla distanza.

La cronaca – Dopo qualche minuto di studio i padroni di casa passano in vantaggio. Grande pressione in fase difensiva dei rossoblù con Oriente che recupera palla e trova spazio e tempo giusti per battere Mincarini. Il Chieti non ci sta. La reazione è in un tiro di Di Cristofaro che Polisena intercetta. L’estremo difensore di casa si ripete poco dopo andando a deviare di piede una conclusione di Ferrari. Il Cus Molise sbanda ancora quando Crusafio chiama all’intervento Polisena con Ferrara che perfeziona il disimpegno sulla linea di porta. I teatini trovano il pari ad un passo dal riposo grazie al gioco a cinque. D’Angelo serve D’Elia che non perdona. Si va così negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa il Chieti parte forte: rilancio di Mincarini, D’Elia devia di testa e Polisena manda in angolo con un grande intervento. Sull’altro fronte Migliorini serve Oriente che da buona posizione cestina il possibile vantaggio. Scampato il pericolo il Chieti passa in vantaggio: Crusafio serve Di Cristofaro, abile a depositare alle spalle di Polisena. I locali hanno la grande chance per impattare subito ma Oriente sotto misura non trova la deviazione vincente. Gol mangiato, gol subito, la legge del calcio si materializza pochi giri di lancette più tardi: scambio Ferrari-D’Elia con rete del capitano che porta i suoi avanti di due reti. Nel finale Crusafio con una bella conclusione al volo su angolo di D’Elia chiude i conti fissando il punteggio sull’1-4.