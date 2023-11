Il remake di una sfida andata in scena appena due settimane fa – nella circostanza come spareggio per il successo di poule D ed accesso alle Final Four di Coppa Open – nel medesimo impianto e con, di fronte, due squadre che hanno iniziato il loro percorso nel girone A della serie B riservata a team molisani, campani, pugliesi, lucani e calabresi nel migliore dei modi: ossia con un ampio successo, di 50 in casa i #fiorellinidacciaio, di 36 in esterna le loro avversarie di giornata.

ARIANO AGAIN Nella prima domenica di novembre con palla a due alle ore 18.30 ed arbitri gli avellinesi Fabio Petrillo e Giovanni Venga il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso va a far visita alla Virtus Ariano Irpino contro cui – due settimane fa – si era dovuta arrendere per 73-66. Di fronte a sé i #fiorellinidacciaio troveranno una squadra, quella affidata alle cure tecniche di coach Bellizzi,particolarmente profonda che accanto alle due straniere – l’ucraina Tsiubik e la francese Lemongang – può contare su elementi con esperienze in A2 quali la capitana Moretti, la lunga Albanese e ancora l’altra interna Guilavogui e gli ultimi innesti Pastore, Armenti ed Allegro, le ultime due assenti però in occasione della prima di campionato a Trani.

TEST DI RILIEVO Un simile banco di prova è per il tecnico delle giovani magnolie Gabriele Diotallevi un’occasione di test di non poco conto. «Più competitivo è il competitor – riconosce – maggiori possono essere i segnali in merito al lavoro portato avanti. Affrontare una squadra che punta ad un torneo di vertice in categoria ci consentirà di poter fornire ulteriori stimoli alle ragazze. Senz’altro, trovare una squadra lunga ed organizzata con esterne in gamba ed interne concrete potrà fornirci tanti dati da analizzare in prospettiva. Proveremo a fare del nostro meglio e a prendere spunti di rilievo sia da un punto di vista fisico che tecnico».



ROSTER COMPOSITO Con tutta probabilità, rispetto alla gara di due settimane fa, le campobassane potrebbero avere a disposizione tutte le proprie rotazioni, anche se alcuni elementi saranno reduci dalla presenza col roster della prima squadra di A1 nella trasferta di Sesto San Giovanni. Il nostro obiettivo – prosegue Diotallevi – sarà fare meglio, a livello di prestazione, senza soffermarci sul risultato, di quanto fatto contro di loro due settimane fa e di migliorare ulteriormente le sensazioni della gara d’esordio in campionato contro Maddaloni. In questa settimana abbiamo lavorato su svariati aspetti, situazioni cui non legheremo certo il risultato, ma che dovranno essere le conseguenze del nostro modo di stare in campo».

PERCORSO DI CRESCITA Nello specifico, il centro dell’attenzione sarà necessariamente sul processo di crescita dei prospetti rossoblù. «È un itinerario prolungato con tempi differenti, motivo per cui la pazienza in questa fase rappresenterà una dote fondante. Le ragazze ogni giorno alzano l’asticella, lavorando sodo in palestra, aspetto che mi fa pienamente felice per l’attenzione e la dedizione messe quotidianamente sul parquet», chiosa Diotallevi.