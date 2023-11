Palazzetti di nuovo aperti in serie A e A2 elitè dopo il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì. Mini tour de force per le società di futsal che vivono la sesta giornata. Nel massimo torneo in anticipo, questa sera, l’Italservice Pesaro di Fausto Scarpitti che attende il Sandro Abate Avellino. Occasione propizia per i marchigiani di agguantare in graduatoria proprio i lupi avellinesi avanti di tre lunghezze, mentre il Genzano sarà ospite dell’Eboli domani sera per il big match di giornata. Nel torneo di A2 elitè gara casalinga per il Cus Molise, al Palunimol avversario di turno il Futsal Itria. Quattro sconfitte in cinque gare per i cussini, un solo punto all’attivo, un avvio di campionato che vale, purtroppo, l’ultimo posto in classifica nel girone B. Serve una svolta, in particolare tra le mura amiche dove la squadra di Sanginario ha perso in entrambe le occasioni, contro Canosa e Capurso. Avversario temibile l’Itria con sette punti, ha già osservato il turno di riposo, la squadra di Cisternino (in provincia di Brindisi) occupa il quarto posto. Il Cus Molise non può fare sconti appare chiaro che serve un intervento deciso sul calcio mercato ma per le operazioni in entrata e in uscita bisognerà attendere la finestra dicembrina. La squadra deve cercare di muovere la classifica in questo mese di novembre dove sono in programma solo tre gare, domani, poi il turno di riposo imposto dal calendario, a seguire due sfide contro le big del torneo Benevento e Giovinazzo. Mister Sanginario dovrà fare a meno di Mattia Triglia, elemento imprescindibile del suo scacchiere, squalificato dal giudice sportivo. Out anche Di Lisio per infortunio

Nel torneo di Serie B trasferta per lo Sporting campobasso in provincia di Avellino, precisamente a Moschiano contro il Dalia Managment. I rossoblu devono cancellare lo zero dalla classifica e trovare la giusta convinzione per affrontare nel migliore dei modi il campionato cadetto. Manca quel pizzico di cattiveria in più per raggiungere il successo. La squadra è viva, come dimostrano i risultati, seppur negativi, maturati in questo avvio di stagione. Certo, nel girone F portar via punti lontano in trasferta non è semplice. Mister Pietrunti chiede uno scatto d’orgoglio ai suoi giocatori, in particolare ai senatori chiamati ad una prova di assoluto livello.