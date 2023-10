Viabilità a Campobasso. Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune Mario Annuario ha sottolineato che nel primo tratto di Viale del Castello da diversi mesi sono terminati i lavori, ma la strada è ancora priva di segnaletica orizzontale e verticale.

“I residenti – ha detto – hanno difficoltà, perché gli automobilisti, spesso, si parcheggiano anche in senso opposto a quello di marcia con tutti i rischi e i pericoli del caso e inoltre non è indicato quale sia il senso di marcia né se è possibile parcheggiare”.

Annuario ha evidenziato ancora che la carreggiata si restringe creando ulteriori difficoltà

In Commissione Mobilità si è parlato dei parcheggi del Centro Storico, “che – ha concluso Annuario – sono assolutamente da regolamentare il prima possibile, per mettere ordine a una zona cruciale della nostra città”.