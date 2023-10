Conferenza Nazionale Organizzativa del Sindacato Lavoratori Poste, la Cisl Molise a Fiuggi. “Uniti dalla storia, pronti per il futuro”, questo lo slogan della Conferenza Nazionale Organizzativa che SLP-CISL, sindacato più rappresentativo di Poste Italiane, svolge a Fiuggi il 30 e 31 ottobre. Una conferenza che per tradizione cade a metà mandato congressuale, utile per mettere a punto l’intera macchina organizzativa e verificarne il funzionamento in relazione al percorso fatto fino ad oggi e a quello ancora da fare. “Sono certo – afferma Antonio D’Alessandro Responsabile SLP CISL Molise – che questa Conferenza Organizzativa sarà utilissima per delineare efficacemente l’azione organizzativa e di tutela sindacale in una società e imprese sempre più digitali”. Dalla precedente Conferenza Organizzativa di Chianciano del 2019, SLP è stato il sindacato che ha meglio interpretato la fase di ulteriore trasformazione del Gruppo Poste Italiane. Grazie alla sua capacità di governare determinanti processi di transizione aziendale e frutto delle politiche di SLP, della sua capacità contrattuale, della formazione permanente dei suoi responsabili sindacali.