“Negli ultimi tempi l’amministrazione pentastellata del Comune di Campobasso si sta goffamente affannando per rifare il look alla città in vista della prossima tornata elettorale”. Lo afferma il consigliere comunale del centrodestra Salvatore Colagiovanni. “Peccato – aggiunge – che sia solo un trucco di facciata, fatto di toppe sull’asfalto e iniziative senza senso, come la pista ciclabile sorta sulla salita dei Vazzieri, interrotta a tratti dalla fermata dell”autobus e delimitata da un cordolo alto pochi centimetri, utile soltanto ad essere spazzato via alla prima nevicata e, ritengo, anche pericoloso per gli automobilisti”.

“Il piano della viabilità proposto dalla giunta 5 stelle – conclude Colagiovanni – fa acqua da tutte le parti. Nessuna delle tante criticità della città è stata risolta e Campobasso è ormai in uno stato di degrado e di abbandono spaventoso. L’unica certezza che ho riscontrato consiste nel fatto che l’amministrazione si è rivelata per quello che è: un fallimento”.