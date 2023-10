“Il tempo passa, ma la memoria di quel momento doloroso resta vivissima come pure la grande risposta di vicinanza che l’Italia intera fu capace di dare alla comunità di San Giuliano di Puglia”. Lo afferma Guido Bertolaso in occasione del 21esimo anniversario del terremoto in Molise che ricorre domani, 31 ottobre. Bertolaso, oggi assessore regionale in Lombardia, ricorda la tragedia in un messaggio inviato ad Agnone in occasione della cerimonia di consegna degli attestatati di benemerenza, assegnati a Palazzo San Francesco, al personale medico, infermieristico e amministrativo per l’opera svolta in alto Molise durante la pandemia. L’ex capo della Protezione Civile, che gestì l’emergenza del sisma in Molise e che è cittadino onorario di San Giuliano di Puglia, il paese nel quale crollò la scuola Jovine con la morte di 27 bambini e della loro maestra, si rivolge poi proprio ai familiari delle vittime: “Tutti insieme – sono le sue parole – ci stringiamo e abbracciamo le mamme e i papà dei nostri angeli e della nostra maestra, vittime innocenti dell’immane tragedia”.