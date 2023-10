Week end all’insegna del futsal, dal torneo di A1 sino a quello cadetto per altri 40 minuti di gioco da vivere al cardiopalma.

Nel torneo di A2 elitè, alla ricerca della prima vittoria il Cus Molise che riceve il Capurso. Al Palaunimol, oggi con calcio d’avvio alle 17.30, occasione propizia per la squadra di Sanginario, i pugliesi sono fermi a zero punti, con due sconfitte ed il turno di riposo già osservato. Il campionato è davvero competitivo e i molisani non possono fallire le gare casalinghe contro avversari diretti per la salvezza. Questo sarà il ritornello di tutta la stagione, il parquet di casa dovrà essere fucina di punti per mantenere la categoria. Siamo appena alla quarta giornata ma possiamo già parlare di sfida importantissima per i cussini. Serve un successo per cambiare passo e trovare maggiore fiducia in vista dell’immediato futuro. Alle porte un mini ciclo di ferro, Cus Molise in campo domani, poi mercoledì nel turno infrasettimanale in terra siciliana contro la Sicurlube Futsal di Regalbuto (provincia di Enna), e sabato 4 novembre di nuovo al Palaunimol questa volta contro l’Itria. Dopo queste tre gare ravvicinate si potrà tracciare un primo mini bilancio.

In cadetteria, gara casalinga per lo Sporting Campobasso che attende oggi pomeriggio allo “Sturzo” (ore 16.00) i Leoni Acerra. Entrambe le squadre sono le uniche ad aver perso le prime due gare, zero punti e tanta voglia di cancellare lo zero dalla classifica. In particolare per i campobassani, ancora scottati dalla sconfitta di Colleferro. Aventi tre a zero, la squadra di Pietrunti ha subito un clamoroso ribaltone dai laziali, un passo falso che ha lasciato tanto amaro in bocca. Le esperienze servono da lezione, la frustrazione va trasformata in cattiveria agonistica. Una cattiveria intesa come voglia di ottenere il primo successo stagionale a tutti i costi. Questo l’obiettivo dello Sporting, in settimana la squadra si è allenata nel migliore dei modi, con la giusta tensione. Mister Pietrunti ha lavorato sull’aspetto mentale dei suoi ragazzi, il periodo di apprendistato è concluso ora è tempo di mettere a segno la prima vittoria storica per la società rossoblu in un torneo nazionale.