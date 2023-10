Il Tar del Molise ha respinto il ricorso elettorale presentato da due candidati non eletti alle ultime Regionali, Dino Campolieti e Domenico Di Baggio, contro lo sbarramento al 5 per cento previsto per le liste. Si tratta dei candidati più votati di due liste della coalizione di centrosinistra rimaste però senza seggi per via della norma introdotta nella passata legislatura. Restano in consiglio dunque Alessandra Salvatore (Pd) e Angelo Primiani (Movimento 5 Stelle) finiti nel mirino del ricorso perchè secondo i ricorrenti si sarebbero visti attribuire “erroneamente” i seggi. La vicenda, in attesa delle motivazioni dei giudici amminitrativi, è destinata però ad andare avanti. L’avvocato Enzo Iacovino, che assiste i ricorrenti, annuncia infatti ricorso in appello.

“Il Molise – afferma – è l’unica regione a statuto ordinario ad avere lo sbarramento per le liste di coalizione al 5 per cento mentre le altre hanno uno sbarramento al 3 per cento. Tutto ciò nonostante lo sbarramento dell’8 per cento previsto per la coalizione e il premio di maggioranza. Il ricorso – spiega ancora il legale – è stato promosso dai più votati di due liste della coalizione di centrosinistra che, pur avendo superato il 4 per cento dei voti, non hanno superato l’illegittimo sbarramebnto del 5 per cento. Si tratta di una azione già censurata dalla Cassazione e palesemente incostituzionale per la lesione del principio di rappresentanza. Basta pensare – osserva infine Iacovino – che il Pd con il suo 12 per cento dei voti ha preso tre seggi (uno ogni 4 per cento) e il Movimento 5 Stelle con il 7,2 per cento ha preso due seggi (uno ogni 3,6 per cento) mentre i più votati delle liste escluse con 12mila voti, raggiungendo il 4,85 per cento, non hanno avuto alcun seggio. Aspettiamo di conoscere i motivi della sentenza per ricorrere in Consiglio di Stato”.