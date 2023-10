Share on Twitter

In Molise l’età media della madri al parto, 32,9 anni, è tra le più alte del Mezzogiorno, superata solo da quelle della Basilicata (33,1 anni). E’ quanto emerge dal dossier dell’Istat sulla natalità e fecondità della popolazione relativo al 2022. Le madri più giovani d’Italia risiedono in Sicilia, con un’età media al parto di 31,5 anni. L’Istituto di statistica ha pubblicato anche i nomi preferiti dai neogenitori. In Molise Francesco mantiene il primo posto, mentre tra le bambine, Aurora è sul gradino più alto del podio.