E’ stato presentato questa mattina all’Univerisità del Molise, in contemporanea con tutte le altre regioni italiane, il Dossier Statistico sull’Immigrazione 2023, ricerca del centro studi e ricerche Idos di Roma. L’evento è stato aperto dall’intervento del rettore Luca Brunese e da quello dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Gianluca Cefaratti. Poi gli interventi di professori universitari e di rappresentanti delle associazioni che si occupano di integrazione di migranti. La tendenza al decremento della popolazione in Molise è ormai costante ma la novità è che si manifesta sempre più anche tra la popolazione non italiana. Sono poco meno di 12 mila gli stranieri in regione con una incidenza sulla popolazione residente al 3,9 per cento, praticamente la metà rispetto alla media nazionale. Gli stranieri residenti in Molise provengono principalmente dall’Europa: la comunità più numerosa è quella romena, seguita poi da Marocco, Nigeria, Albania, India e Ucraina. Per quanto riguarda il lavoro, il 31 per cento degli stranieri occupati in regione è impegnato in lavori domestici, segue poi l’agricoltura con il 13 per cento.