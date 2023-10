Ottava giornata nel torneo di serie D, turno spezzatino sono quattro le gare che si giocheranno in anticipo sabato. In prossimità dei turni infrasettimanali (in questo caso si gioca mercoledì 1 novembre) la Lnd concede la possibilità alle società di accordarsi e decidere di anticipare le gare. Una condizione che può sussistere anche per grandi eventi o anche solo per concrete necessità, sempre tramite previo accordo tra le due società. Sabato in campo due molisane, Termoli – Avezzano e Riccone – Vastogirardi, anticipo anche per due delle tre capoliste, Fossombrone in scena a Notaresco, mentre la Samb è attesa in casa del Monterotondo. Ricordiamo che sabato si scenderà in campo alle 15.00, mentre da domenica l’orario federale sarà alle 14.30.

Ieri, primo allenamento per il nuovo tecnico del Vastogirardi, Simone Marmorini. L’ex allenatore del Trestina calcio ha convinto il presidente Di Lucente, dopo una serie di colloqui avuti dal numero uno della società gialloblu. Un tecnico giovane, amante del 4-3-3 e pronto a mettersi in gioco per un compito sicuramente non semplice. Il Vastogirardi occupa l’ultimo posto in classifica, serve un immediato cambio di rotta a partire dalla gara di Riccione dove Ruggieri e compagni sono chiamati ad interrompere la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. La società ha riposto fiducia nella squadra, almeno per il momento, ora serve una risposta da parte dei giocatori.

Tivoli, Avezzano in trasferta e Fano, questi i prossimi tre impegni ravvicinati del Campobasso. Si parte domenica a Selvapiana contro la squadra laziale che non ha mezze misure. Tre successi e quattro sconfitte per il Tivoli, di cui tre in tutte le trasferte giocate. Occasione propizia per i lupi, proseguire nel periodo positivo, confermarsi nei piani alti della classifica e sfruttare le difficoltà esterne dei laziali. L’appetito vien mangiando, è ancora presto per capire se il Campobasso ha davvero superato il momento no, ecco perché servono ulteriori conferme. La squadra sta offrendo le giuste risposte e la gara di domenica può rappresentare la classifica trappola da evitare a tutti i costi. Pergolizzi studia gli undici da mandare in campo, curiosità sulle scelte del tecnico che ha dimostrato di saper prendere decisioni forti in seno alla squadra. Non sono escluse nuove sorprese per il match di Selvapiana.

Termoli in anticipo al Cannarsa contro l’Avezzano. Sede vacante, per dirla in termini cattolici, la società giallorossa ancora non ha deliberato sul successore di Alessio Martino. A questo punto non è escluso che per la delicata sfida contro gli abruzzesi non ci sia il nuovo mister sulla panchina giallorossa, bensì una soluzione interna con Spagnuolo e Argano. I nomi sono sempre gli stessi, in pole dovrebbe esserci Carlo Mandola ex allenatore della Vogherese in serie D, a seguire i nomi di Fulvio D’Adderio e Giovanni Cornacchini. Anche se non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto. In tutto questo il campo, la difficile sfida contro l’Avezzano è la prova del nove per la squadra, i giocatori sono chiamati ad avere uno scatto d’orgoglio e dimostrare di meritare appieno la fiducia concessa dalla società.