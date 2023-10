ROMA C5-CLN CUS MOLISE 2-2 (1-0 primo tempo)

Roma: Ganho, Basso, Kamel, Lavrendi, Dani Chino, Colasanti, Lutta, Dal Lago, Fuschi, Colletta, Gallitelli, Rosa All. Di Vittorio

Cln Cus Molise: Mariano, De Nisco, Turek, Bocca, Triglia, Mazzaglia, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Di Lisio, Quilez, Pazienza All. Sanginario.

Arbitri: Tasca e Agosta di Treviso. Crono: Cattaneo di Civitavecchia.

Marcatori: 16’14” Basso pt; 1’49” Turek, 6’50” Lavrendi, 19’27” Di Lisio st.

Note: ammoniti Di Lisio, Quilez, Gallitelli.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise non muore mai. A Roma la squadra di mister Sanginario acciuffa il pari con il cuore e con i denti a 30” dalla fine con il portiere di movimento. Una gara, quella giocata nella capitale che è filata via sui binari dell’equilibrio con i molisani bravi a non mollare nei momenti cruciali della contesa e i capitolini che non riescono a scappare in maniera decisa. Grazie a questo pareggio la classifica si muove e il gruppo rossoblù potrà preparare con una maggiore serenità la sfida interna con il Capurso di sabato prossimo.

La cronaca – Nel primo tempo si vedono subito i locali con Lavrendi, Mariano para senza particolari problemi. La risposta molisana è in un assolo di Triglia, Ganho blocca il tiro del numero 21. Grande chance per i molisani poco dopo: Colletta sbaglia il disimpegno e aziona il contropiede ospite. I cussini però non riescono a concretizzare. E’ poi Dani Chino a concludere verso la porta di Mariano, sfera al lato non di molto. Grande occasione per i giallorossi quando il Cus perde palla e Lavrendi innesca lo stesso numero 9 che spara alto. I rossoblù ospiti scampato il pericolo si fanno vedere con una conclusione di Turek disinnescata da Ganho. Lo stesso estremo difensore dei laziali si proietta poi in fase offensiva e chiama alla grande risposta Mariano, bravo a rifugiarsi in corner. La spinta locale porta al gol del vantaggio: Colletta tira, Mariano respinge, sfera allo stesso giocatore giallorosso che appoggia a Basso per l’1-0. Con questo risultato si va negli spogliatoi. Nella ripresa il Cus Molise parte forte. Gallitelli sbaglia il disimpegno e Turek non si fa pregare depositando in fondo al sacco il pallone dell’1-1 con un tiro preciso. Ancora lo slovacco è protagonista in fase offensiva, assist per Bocca, Ganho non si fa sorprendere. I giallorossi mettono nuovamente il naso avanti quando Dal Lago mette al centro e Lavrendi sotto porta firma il 2-1. Gli ospiti non ci stanno. Punizione dal limite per gli ospiti, Turek calcia e Dal Lago si immola con il volto evitando la marcatura. Sull’altro fronte è Lavrendi a servire Gallitelli, cuoio alto sulla traversa. Ad 1’20” dalla fine mister Sanginario opta per il gioco a 5 (Di Lisio power play) e la mossa porta al pareggio. A 30” dalla fine Triglia serve Bocca, torre per Di Lisio che di prima batte Ganho. E’ 2-2 il finale al Palatorrino, un punto che fa classifica e morale. “Il pari il risultato più giusto – spiega al termine mister Sanginario – ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati bravi a portare a casa il 2-2. Resta l’amaro in bocca per la gara con il Canosa di sabato scorso, interpretata nel migliore dei modi nella prima parte. Purtroppo poi siamo caduti nella ripresa soprattutto per nostri errori. Ora testa al Capurso”.