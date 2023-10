di Stefano Capuano

Trasferta insidiosa per il Campobasso sul campo del Sora; i rossoblù di mister Pergolizzi (sarà assente per inibizione) affronteranno una squadra che sinora ha ottenuto 8 punti in classifica, con 5 goal fatti e 6 subiti (di cui 3 alla prima giornata contro la Sambenedettese). Ad ogni modo, i Lupi non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia positiva inaugurata con la nuova gestione tecnica e potranno contare sul supporto dei propri tifosi che raggiungeranno numerosi il centro ciociaro (oltre 300). Per questo, il tecnico siciliano potrebbe schierare, almeno inizialmente, una squadra molto simile a quelle viste contro la Vigor Senigallia in campionato e contro il Notaresco in Coppa Italia, ma, rispetto a sette giorni fa, c’è da registrare il rientro dalla squalifica del capitano, Vincenzo Corvino. Ciò potrebbe comportare delle modifiche circa la dislocazione degli ‘under’. Per l’incontro di domani è da capire, quindi, in quali ruoli potranno essere inseriti i fuoriquota. Ipotizzando una possibile formazione: in porta Esposito; difesa con Bonacchi, Nonni, Gonzalez e Pontillo; a centrocampo Maldonado, Ricamato (o Abonckelet), Tordella; in avanti Lombari, Corvino e Di Nardo. In alternativa, l’allenatore rossoblù potrebbe anche decidere di schierare due esterni under (Mengani a destra e Pontillo a sinistra?); a quel punto, il centrocampo vedrebbe contemporaneamente Maldonado, Ricamato, Abonckelet e Tordella (come avvenuto contro la Vigor Senigallia), con la coppia d’attacco formata da Corvino e Di Nardo. Diverse, quindi, le opzioni sul tavolo; i dubbi verranno sciolti poche ore prima del match.

Dall’altra parte, il Sora di mister Campolo, dopo le due sconfitte nelle prime due giornate, ha inanellato una serie di risultati positivi. Nel turno precedente è arrivato il pareggio sofferto sul campo del Termoli; ancor prima, ovvero nell’ultima gara casalinga, i bianconeri avevano bloccato sul pari la capolista Chieti, fallendo anche un calcio di rigore. Dunque, si tratta di una compagine temibilissima che nei giorni scorsi ha tesserato l’attaccante classe 2004, Mattia Gagliardi, proveniente dal Potenza. Assente per squalifica Orsi. Il portiere ‘senior’ Crispino, reduce da un colpo al volto occorso nella trasferta di Termoli, potrebbe scendere in campo con una maschera protettiva. In caso di forfait, potrebbe esserci tra i pali il 17enne Fiacco. In avanti, il Sora può contare sull’ottimo score di Matteo Gubellini, autore di 3 reti sulle 5 totali realizzate nelle prime sei giornate.

Per la gara contro il Campobasso, è stata indetta la giornata bianconera.

Arbitro dell’incontro sarà il sig. Tagliente di Brindisi.