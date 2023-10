Il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso vivrà la penultima domenica di ottobre nel palasport di Ariano Irpino, una sorta di remake di quelle che erano state le appassionanti sfide in A2 durante la stagione 2019/20, quella che lanciò la prima squadra verso il massimo palcoscenico nazionale.

AVVICINAMENTO PROFICUO Reduce dal 57-55 rifilato sabato scorso alla Cestistica Benevento (avversaria già in amichevole proprio della Virtus Ariano Irpino), i #fiorellinidacciaio hanno lavorato sodo in settimana «con un avvio non proprio ideale – spiega il tecnico rossoblù Gabriele Diotallevi – e poi un miglioramento continuo in vista della contesa».

AVVERSARIA IN VISTA Le ‘leonesse’ – così sono designate nell’ambiente – nella scorsa stagione hanno centrato la finale per il salto in A2 ed hanno aggiunto ulteriore sostanza ad un gruppo di assoluto spessore che ha intorno alla capitolina Emanuela Moretti, già avversaria dei #fioridacciaio nel 2019/20, il fulcro di un gruppo con diversi elementi di spessore (Guilavogoui ed Albanese su tutte) con un mercato che ha portato con sé, alla corte di coach Belliizzi, anche gli innesti di Tsiubyk, Lemongang, Armenti ed Allegro.

PROSPETTIVA INVARIATA Da parte sua, però, il trainer delle campobassane non si discosta di una virgola da quello che è il mood della stagione.

«Ribadisco – spiega Diotallevi – che dobbiamo pensare al nostro percorso e non alle peculiarità dell’avversaria. Sappiamo di affrontare un team che punta ad un torneo di spessore, ma l’importante, nel nostro caso, sarà proseguire nel percorso di crescita su quegli aspetti che abbiamo messo al centro dell’attenzione in questi giorni. Poi, il risultato sarà l’ultimo aspetto. Ovviamente, lo spirito di competizione quando sarà alzata la palla a due ci sarà, ma l’esito finale non dovrà essere il riferimento univoco di analisi. Ben venga, per noi, affrontare una gara impegnativa, ma il centro di ogni interesse è l’itinerario, legato anche ai tornei di categoria, che fa da sfondo alla nostra stagione».

RISCONTRI PREGRESSI Poi, tornando sul confronto con la Cestistica Benevento di sabato scorso, aggiunge: «Senz’altro le ragazze hanno risentito un po’ dell’emozione, fermo restando che l’avvio è stato molto intenso, salvo subire poi le loro iniziative e ben trentotto punti complessivi nei primi due quarti». Sul fronte dell’organico, le scelte sulle rotazioni ci saranno solo nelle prossime ore in sinergia con l’impegno della prima squadra.

PIANO PARTITA Con certezza – per Diotallevi – a livello tattico «le ragazze dovranno fare meglio le situazioni tattiche su cui abbiamo lavorato: in difesa puntare a fare meglio diversi aspetto, in attacco invece dovremo riuscire ad essere maggiormente performante su alcune collaborazioni. Non ci proiettiamo sulla singola partita e sulle caratteristiche delle avversarie, ma portiamo avanti dei principi e delle tracce perché voglio che queste ragazze con capacità e talento riescano a risolvere le situazioni problematiche»