Vigilia del settimo turno nei campionati regionali, domani in programma cinque gare spalmate tra eccellenza e promozione. Nel massimo torneo Isernia e Aurora Casertano hanno già creato il vuoto e la Serie D sarà una questione a due. Nella serie B molisana regna maggiore equilibrio con le prime cinque divise da soli quattro punti.

In eccellenza tre gli anticipi in programma domani. Sulle rive dell’adriatico andrà in scena Campomarino – Bojano, i padroni di casa non sono partiti benissimo collezionando soltanto due punti nelle prime sei stagionali. Gli uomini di Basso D’Onofrio hanno dato importanti segnali di reazione nell’ultima uscita contro il Venafro imponendo il pari a bianco neri. Doppio turno casalingo, dunque, per il Campomarino che potrà nuovamente contare sul supporto dei propri tifosi. Il Bojano, dal canto suo, arriva al Santa Cristina dopo il k.o. interno rimediato dalla Cliternina. I matesini non hanno disputato la loro migliore partita ma hanno l’occasione di pronto riscatto.

Al Vitantonio di Ripalimosani arriverà la Cliternina, squadra in ottimo stato di forma dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime tre. Avversario da prendere con le molle considerato che 6 punti sono stati raccolti in trasferta, una squadra giovane che sa però fare male in contropiede. I padroni di casa hanno raccolto meno di quanto dimostrato sul campo, troppi però i gol subiti che al momento fanno del Ripalimosani l’ultima difesa del campionato. Il gioco non è mai mancato ma gli uomini di Bentivoglio devono iniziare a muovere la classifica per non rimanere nelle parti basse della graduatoria. A chiudere il programma ci sarà Gioiese – Fortore, due squadre che sono partite bene in campionato e che sono divise soltanto da un punto. I ragazzi di Camorani vogliono far valere il fattore casa e mettere importanti punti in cascina, bene anche il Fortore che ha dimostrato di essere una squadra cinica e molto organizzata.

Nel torneo di promozione due anticipi, l’Aesernia Fraterna di mister Fabio di Rienzo ospiterà il Real Prata. I pentri dopo due sconfitte consecutive hanno ripreso la marcia con la vittoria di Casacalenda ma il successo interno manca dal 23 settembre, motivazione in più per i biancocelesti. Avversario ostico il Real Prata che viaggia al sesto posto in classifica a quota 10 punti e sogna il sorpasso proprio nei confronti dell’Aesernia. Ultimo match in programma è quello tra Juvenes e Roccaravindola che si giocherà a Mirabello. Le due formazioni sono distanziate da un punto, occasione importante per cambiare rotta e navigare in zone più tranquille della classifica.