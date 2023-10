Nuova giornata nei tornei nazionali di futsal. In serie A1 in cerca di riscatto il Pesaro guidato da coach Scarpitti. I biancorossi dopo la sconfitta maturata ad Eboli, sono attesi da una nuova trasferta questa volta in casa del Treviso. Non vuole fermare la sua corsa il Genzano, primo a punteggio pieno dopo il successo di Cosenza. Caruso (attuale capocannoniere del torneo) e compagni cercano il terzo acuto nella gara casalinga contro l’Olimpus Roma, entrambe sono appaiate a sei punti. L’incontro si giocherà in posticipo domenica alle 18.00.

In A2 elitè il Cus Molise dopo la clamorosa sconfitta maturata con il Canosa, è attesa in casa della Roma calcio a 5. Capitolini imbattuti, con un pareggio e una vittoria, un roster sicuramente di buon livello che in casa riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. Il Cus ha assoluto bisogno di un risultato positivo, la squadra è giovane e ancora in fase di rodaggio. Difficile ammortizzare il ribaltone subito dal Canosa, una gara dalla quale trarre insegnamenti per l’immediato futuro. Come dichiarato dallo stesso Sanginario è mancata quell’esperienza giusta per ottenere l’intera posta in palio, ora bisogna resettare e provare l’impresa in casa dei romani. Il torneo si annuncia in super equilibrio, per ben due giornate i risultati finali ne sono la testimonianza. Su tutti i campi si è lottato sino all’ultimo, senza assistere a goleade o partite di una certa semplicità. Il Cus Molise deve entrare in quest’ottica e sfruttare al massimo ogni occasione.

Seconda giornata nel torneo di serie B, Sporting Campobasso atteso a Colleferro. Gara molto difficile per i rossoblu di Pietrunti, i laziali nel primo turno si sono imposti a domicilio contro la Junior Domitia e vogliono subito lanciare un segnale al campionato con un altro successo. Sabato scorso lo Sporting ha ben capito la differenza del salto di categoria. La squadra ha giocato un ottimo primo tempo senza però capitalizzare, al contrario il Sulmona, con esperienza, ha saputo punire i rossoblu nei momenti chiave del match. Una lezione da tenere ben salda nel prosieguo della stagione. Mister Pietrunti potrà contare su alcuni preziosi recuperi per avere maggiore turnazione nei cambi. Importante non perdere l’entusiasmo, il percorso di adattamento al nuovo torneo è stato messo in preventivo dalla società e dagli stessi giocatori che hanno tutte le carte a disposizione per disputare un campionato importante.