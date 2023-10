La platea del basket femminile trova un’opportunità di visibilità unica. La Molisana Magnolia Campobasso sarà la prima formazione ad ospitare il ritorno di ‘mamma Rai’ nel massimo torneo di basket femminile. L’emittente di Stato, infatti, sul canale 58 del digitale terrestre (trasmesso anche su satellite), ospiterà la prima diretta televisiva di quelle che faranno da cornice al torneo di Techfind Serie A1.

La Molisana Arena, infatti, sarà la sede del confronto che vedrà i #fioridacciaio sfidare il Ragusa di Lino Lardo, piatto ricchissimo per gli appassionati della pallacanestro in rosa.

DETTAGLI TECNICI Quattro telecamere ed il racconto di Maurizio Fanelli con Alice Pedrazzi al commento tecnico accompagneranno la contesa del capoluogo di regione il cui momento della palla a due è stato posticipato dalle ore 18 alle ore 20. Il club del capoluogo di regione sta lavorando al meglio per offrire – in campo tricolore, ma anche europeo, in considerazione della trasmissione via satellite – un quadro di Molise in grado di riscaldare i cuori degli appassionati, anche forte della grande passione che sanno trasmettere i propri tifosi.

MEDIA DAY Intanto, a rendere ancora più particolare l’avvicinamento anche lo svolgimento – giovedì pomeriggio – del media day con lo shooting fotografico e video della formazione rossoblù.

FISCHIETTI JUNIOR Nel frattempo, è stata resa nota la terna arbitrale chiamata a dirigere la contesa formata da tre giuliani: i triestini Stefano Wassermann e Matteo Roiaz rispettivamente primo e secondo arbitro e, quale terzo arbitro, il goriziano Massimiliano Spessot. Assieme a loro, nella fase di riscaldamento, saranno presenti tre fischietti junior del comitato regionale molisano della Federbasket che potranno vivere, da vicino, le emozioni di un evento di prima fascia.