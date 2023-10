di Stefano Capuano

Il neo direttore sportivo, Sergio Filipponi, commenta così la vittoria del Campobasso contro il Notaresco in Coppa: “Era importante mantenere l’umore alto, le vittorie aiutano sempre a mantenere la concentrazione nel gruppo. La squadra mi è piaciuta, con il palleggio e con la costruzione di gioco. Anche a livello fisico. L’allenatore è bravo ad essere duttile a livello tattico. I giocatori li vedo tutti dentro al progetto. Ora ci aspetta il Sora che è una partita difficile, in un ambiente caldo”. Anche il terzino Rasi soddisfatto per il successo ottenuto: “E’ sempre bello vincere, anche per il morale. Siamo stati più cinici, trovando il vantaggio, poi abbiamo gestito la partita. Stiamo seguendo i concetti del mister. Personalmente non ho trovato molto spazio sinora, oggi è stata un’occasione, però tutti possiamo fare la differenza”.