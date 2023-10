Buona prova del Campobasso nei trentaduesimi di Coppa Italia. A Notaresco il secondo successo della gestione Pergolizzi vale anche il passaggio del turno ai sedicesimi di finale. Il tecnico ha voluto confermare buona parte dei giocatori scesi in campo contro il Senigallia, fatta qualche piccola eccezione. Una scelta tesa a dare continuità alla squadra, a prescindere dalla qualificazione che era un aspetto secondario. Dobbiamo segnalare anche la seconda gara consecutiva senza subire reti, un segnale importante che porta maggiore fiducia. Due giorni per preparare la trasferta di Sora, un’altra sfida di assoluta importanza per i lupi. Il Campobasso deve recuperare il terreno perso e riprendere la marcia con continuità nei risultati. Certo la trasferta sul sintetico del Claudio Tomei è sicuramente complicata. Il Sora è una squadra ancora da scoprire, nei numeri possiamo notare una certa quadratura, i bianconeri segnano e subiscono poco. Delle cinque reti subite, ben tre sono arrivate all’esordio contro la Sanbenedettese e come sappiamo, spesso la prima giornata può riservare sorprese. I rossoblu sono chiamati ad una prova maiuscola, i due successi consecutivi sono segnali positivi, ma ora serve la conferma per capire davvero se il periodo nero è alle spalle. Rientra Corvino dalla squalifica, bisognerà capire dove mister Pergolizzi rinuncerà ad un senior (per permettere il rientro dell’attaccante) se in difesa oppure a centrocampo.

Settimana importante per il Vastogirardi in vista della sfida contro il Notaresco. Quattro stop consecutivi impongono il ritorno immediato ad un risultato positivo, i gialloblu hanno bisogno di un successo per chiudere questa serie negativa. Il Notaresco è un avversario in ottima forma, reduce da un pareggio e due vittorie, un cammino che consente agli abruzzesi di giocare la sfida del Di Tella con maggiore serenità. Una condizione che ovviamente non interessa alla squadra di Bifini pronta a lottare per il bottino pieno.

Termoli in casa del Fossombrone. Trasferta complicata per i giallorossi, sulle rive del fiume Metauro la squadra guidata da mister Michele Fucili è imbatutta, tre vittorie e tre pareggi, un bottino invidiabile per una neo promossa. Il Termoli, a parer nostro, ha tutte le carte in regola per tornare dal viaggio in terra marchigiana con un risultato positivo. La squadra ha solo bisogno di fiducia per risalire la classifica, le prestazioni non sono mancate in questo avvio di stagione, ora è tempo di raccogliere i frutti.

Tre successi consecutivi per l’Fc Matese, la squadra biancoverde sarà ospite del Fano. Ottimo momento per il collettivo guidato da Corrado Urbano, obiettivo continuare sulla rotta tracciata e perché no cercare il quarto acuto consecutivo.